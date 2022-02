Magdalena Stępień USUNĘŁA wszystkie posty z Instagrama!

Ania 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ludzie ale wy jesteście zwyczajnie źli. Serio. Czytam i bardzo to przykre. Młoda dziewczyna, niezależnie czy bogata czy biedna czy ma bogatego faceta, czy nie, czy ma torebki czy nie to ma przede wszystkim chore dziecko. Miejcie najpierw sami dzieci to wtedy zrozumiecie co to znaczy mieć chore dziecko. I niech wam wtedy ktoś liczy torebki w szafie, zobaczymy co wtedy powiecie. Opanujcie się, bo to złe co robicie zwyczajnie i tyle.