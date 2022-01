Magdalena Stępień zrezygnowała z Instagrama, bo nie mogła znieść wyczynów Rzeźniczaka... "Chcę już żyć swoim życiem"

Każda decyzja Jakuba Rzeźniczaka wydaje się tak zła, że doprawdy trudno oczekiwać jeszcze jakiegokolwiek zaskoczenia w tym względzie. Tymczasem kochliwy donżuanek z boiska za każdym razem udowadnia, że może być gorzej. Ostatni pomysł Rzeźniczaka to zaręczyny z Pauliną z grillbaru przy trasie na Drobin . Wszystko zostało udokumentowane na Instagramie, bo zakochani założyli tam nawet nowe, wspólne (!) konto, na którym relacjonują, co u nich nowego...

Szkoda, że Kuba nie udokumentował tak rzetelnie tego, co robił dokładnie rok temu : tak się składa, że w grudniu 2020 roku cieszył się z ciąży Magdaleny Stępień , którą to brawurowo zostawił kilka miesięcy później.

Związek z kochliwym piłkarzem mocno odbił się na psychice Stępień, która nie ukrywała, że musiała skorzystać z pomocy terapeuty, by dojść do siebie. Ostatnio modelka chyba wyszła na prostą, bo w jej życiu pojawił się ktoś nowy . Nauczona doświadczeniem nie chciała jednak powiedzieć, kim jest jej nowy wybranek. I raczej tego nie zrobi, bo... zrezygnowała z Instagrama .

Magdalena Stępień zamknęła konto na Instagramie, a jej profilu faktycznie nie można już wyszukać w sieci. W internecie pojawiło się jednak wyjaśnienie tej decyzji opublikowane na innym koncie modelki. Stępień pisze wprost: zrezygnowała z Instagrama, bo to, co czytała na temat ojca swojego dziecka, źle działało na jej psychikę.

Nie chcę już wracać do przeszłości, chcę już żyć swoim życiem - nowym życiem, a niestety Instagram i ludzie tam, nie ułatwiają mi tego - czytamy. Wiem, że tak będzie mi łatwiej odciąć się od tego, co trudne, ponieważ jeśli bym została, wiem, że znajdą się tam osoby, które będą notorycznie uprzykrzać mi życie i próbować niszczyć to, co odbudowałam poprzez dostarczanie informacji, które nie są w obszarze mojego zainteresowania. Ostatnie dni szczególnie pokazały mi złośliwość ludzi.