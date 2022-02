Zbiórka Magdaleny Stępień na leczenie synka została ZABLOKOWANA? Winą obarczono Dzikiego Trenera: "Musi udowodnić, że DZIECKO JEST CHORE"

Leniwy książę 2 godz. temu zgłoś do moderacji 859 2 Odpowiedz

To normalne że jest weryfikacja zbiórki! Tak powinno być w każdym przypadku! Chcecie naszych pieniędzy? To MAMY PRAWO PYTAĆ. Celebrytki naprawdę uważają się za uprzywilejowane a ich arogancja przechodzi ludzkie granice! Tak,inne marki chorych dzieci potrafią nie tylko przedstawić dokumenty ale jeszcze do tego pracują żeby utrzymać siebie i dzieci! Stępień jest jak duże dziecko i oczekuje że polskie społeczeństwo się zajmie jej problemami. Wcześniej też funkcjonowała tylko w roli ofiary. Żeby było jasne: współczuję jej, bo jest typowym przykładem "obudziła się z ręką w nocniku". No bo co to za zwyczaje, żeby będąc bezrobotna matka i wiedząc żeasz tylko alimenty, wywalilic wszystkie oszczędności na egzotyczne wakacje "bo ona musi". Otóż, nie musi. Może, jeśli ha stać. Stępień, masz brutalną lekcje dorosłości.