Zalana łzami Magdalena Stepień dziękuje za wpłaty na leczenie syna w Izraelu. "W ciągu tygodnia lub dwóch będziemy JUŻ NA MIEJSCU"

Bibi 12 min. temu

Pojawiają się głosy, ze może ona jego wcale nie zapytała, może nie chciała jego pieniędzy. Odsyłam do jej postu na ig- wyraźnie napisała, ze ona nie dysponuje takimi pieniędzmi i KUba tez nie! Wiec wybaczcie obrońcy tej przedziwnej ex-pary, ale sprawa jest mega dziwna. No szkoda tego dzieciaczka, niczemu nie jest winny, rozumiem tez, ze jako matka, zrobi się wszystko dla swojego dziecka ALE absolutnie nie uwierzę, ze takich pieniędzy nie maja. Ich ig ocieka luksusem na który większość rodzin nie może sobie pozwolić. Dziewczyna nie ma pracy na etacie jak większość z nas a ma kasę na nieustanne wakacje, drogie ciuchy, etc. O nim nawet nie wspominam. Nawet jeśli tych pieniędzy by nie mieli- przecież zawsze można pożyczyć (ale to by trzeba było oddać, No tak) od bogatych znajomych, których mają na pęczki! Rodzice innych chorych dzieci nie mają od kogo pożyczyć takiej kasy, wyprzedają dorobki życia! A jak nie pożyczyć, to litości- z ich dochodami można dostać kredyt. Ale No tak- to trzeba by spłacić…naprawdę mega to niesmaczne, mega.