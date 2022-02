Magdalena Stępień zorganizowała ZRZUTKĘ na leczenie synka! Pomogła jej Anna Lewandowska: "Wierzę, że razem go URATUJEMY"

Ania 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zastanawiałam się kiedy będzie zrzutka i proszę doczekałam się a już myślałam, że chociaż jedna z tych wszystkich laluniek będzie honorowa i sprzeda swoje drogie torebeczki, buciki i inne dobra materialne do tego apartament zamieni na mniejsze i tańsze w utrzymaniu mieszkanie a tu proszę jednak NIE no i wspaniałomyślna i wszystkow wiedząca Anna Lewandowska w akcji. Wyskakujcie zwykli zjadacze chleba z pieniędzy wszak to dotknęło osoby znane i podziwiane za ich ,,siłę''. Jak dla mnie to stało się patologią bogaci ludzie wyciagają łapska, żeby ich i ich biskich, znajomych ratować a oni sami opływają w luksusach. Widzicie jak bardzo nie chcą wrócić do zwykłego życia za małe pieniądze, nie chcą wykładać horendalnych sum na leczenie bliskich bo wiedzą, że ta kasa się niezwróci, przykre ale prawdziwe.