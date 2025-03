Maja Bohosiewicz o życiu w Hiszpanii: "Mam większy luz". Wspomniała też o dzieciach i szkolnictwie

Życie w Hiszpanii to dla Mai Bohosiewicz również możliwość zasmakowania spokojniejszego życia . W rozmowie z Pudelkiem opowiedziała o tym, jak wygląda jej codzienność. Jest lepiej, niż w Polsce?

Maja Bohosiewicz rozpływa się nad życiem w Hiszpanii

Mam większy luz, troszeczkę inaczej ludzie tam żyją. Mówię o moich przyjaciołach, moich znajomych. Większą wagę przykładają do tego, żeby pożyć, żeby spędzić czas z dziećmi, pójść na plażę, pójść w góry. Starają się na to wszystko znaleźć czas, ale to jest moment takiego komfortu, na jaki można sobie pozwolić - wyznała Maja Bohosiewicz w rozmowie z Pudelkiem.