Maja Bohosiewicz ujawnia, czy "Love Never Lies" jest REŻYSEROWANE: "Tutaj myślę, że wielu z was zaskoczę"

Producenci "Love Never Lies" zadbali o to, by trzecia odsłona randkowego show nie przeszła bez echa. Już od pierwszego odcinka uczestnicy programu, prowadzonego przez Maję Bohosiewicz, byli na ustach wszystkich. Wszystko za sprawą pary, która przeszła do historii formatu jako pierwsze małżeństwo biorące w nim udział. Mowa o Kasi i Pawle, którzy są małżeństwem od ośmiu lat. Ich udział w show miał na celu ponowne rozpalenie namiętności i odbudowanie więzi.