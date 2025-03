Paweł z "Love Never Lies" wyjaśnia, czy Kasia była dla niego "tylko PRZYKRYWKĄ"

Nie oglądam tego programu, więc nie będę wypowiadać się na temat uczestników wymienionych w tym tekście, jednak ogół, cały temat jest przykry. Zdrada zawsze boli, zatruwa i niszczy wszystko. Orientacja seksualna nie powinna być tematem do wstydu. Wstydem jest ukrywać przed bliskimi, szczególnie - przed życiowym partnerem, że gra się wobec niego nie fair. On ma prawo wiedzieć, znać prawdę, by potem zdecydować, co dalej. Nie wyobrażam sobie, co musiała czuć żona tego uczestnika. To jest szok ścinający z nóg. Ogólnie, myśląc na spokojnie, można to jeszcze naprawić - rozstając się, bez utrudniania sobie życia. W końcu - to nie wina tego mężczyzny, że woli swoją płeć/jest biseksualny. Generalnie - zdrada, to osobny temat, a orientacja - też inny. Źle to rozegrali, to nie jest temat do mediów, bo teraz oboje będą mieć pod górę w życiu. Żal mi tej kobiety, bo dostała potrójny cios - zdrada, zatuszowana orientacja przez jej męża, i to wszystko na oczach całej Polski. A jego można potępiać, w głównej mierze, za to, że nie powiedział jej o wszystkim w domu, poza kamerami.