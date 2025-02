Kasia i Paweł z "Love Never Lies" WCIĄŻ są razem?! Pojawiły się "dowody"

Jeśli facet zdradza kobietę przed ślubem, to będzie to robił i po ślubie. A jeśli w młodym małżeństwie od 5 lat nie ma seksu (wykluczając choroby czy aseksualność), to jest pewne, że jest on poza małżeństwem. Jeśli po tym wszystkim ta kobieta nadal chce tkwić w takiej sytuacji- to jest to jej wybór i nie ma powodu, żeby jej żałować.