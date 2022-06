Maja Bohosiewicz wyznaje, że jej szczupła sylwetka to efekt ZŁEJ DIETY: "Jestem NIEDOŻYWIONA. Ledwo wstaję z łóżka"

Ela Dietetyk 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

A co ma do tego nie jedzenie mięsa? Dieta wegetariańska jest bardzo zdrowa, pod warunkiem, że się je wartościowe posiłki. Każda dieta, również tradycyjna (z uwzględnieniem mięsa) powinna być zróżnicowana i bogata witaminy, makro i mikro elementy. Beza do takowych się nie zalicza. Z tego co mi wiadomo Pani Maja od niedawna jest na diecie bezmięsnej, to trzeba mieć zaburzenia odżywiania aby doprowadzić w tak krótkim czasie na diecie wegetariańskiej do takich braków. Prawdopodobnie dieta Pani Mai już wcześniej nie była zdrowa. Bogate w witaminę B są: jajka, grzyby, nasiona, ziarna, zboża (np. płatki owsiane). Co do żaleza... żelazo dzielimy na hemowe (pochodzenia zwierzęcego, najlepszym źródłem jest żółtko jajka najlepiej na miękko) i niehemowe (pochodzenia roślinnego). I teraz ciekawostka, największe braki żelaza mają zwykle osoby na tzw. diecie tradycyjnej, bo nie dbają o zróżnicowanie swojej diety, wydaje im się, że kotlet schabowy i ziemniaki dostarczają im wszystkich składników, otóż nie. Najlepsze źródła żelaza niehemowego to: brokuły, rośliny strączkowe (fasola, bób, groch, soczewica, ciecierzyca), otręby, pestki dyni, mak, kakao, pistacje. Trzeba pamiętać, że przyswajalność żelaza podnosi witamina C. Przesmażony kotlet schabowy nie ma zbyt wiele żelaza, chyba że zjedzony na surowo. Podczas obróbki cieplnej żelazo rozpada się. Jedyną witaminą, którą trzeba suplementować jest B12 (i powinny ją suplementować osoby zarówno na diecie mięsnej jak i bezmięsnej), i dorzuciłabym witaminę D. Nieprawdą jest, że tylko osoby na diecie wegańskiej mają niedobór tych witamin. Gleba jest wyjałowiona, woda i powietrze skażone, rośliny nie mają już tyle wartości odżywczych co kiedyś. Zdrowa dieta plus suplementacja to podstawa.