Maja Bohosiewicz złożyła urocze życzenia urodzinowe mężowi. Od 10 lat jest w związku z Tomaszem Kwaśniewskim. "Chodził, chodził, aż wychodził"

Prowadząca polską wersję formatu randkowego "Love Never Lies" nigdy nie idealizowała swojego związku małżeńskiego. Ostatnimi czasy zdradziła jednak, że przeżywają "najlepszy czas w życiu". Maja złożyła właśnie mężczyźnie bardzo osobiste życzenia w dniu jego 41. urodzin, humorystycznie punktując przywary solenizanta, po czym przeszła do wymienienia jego niewątpliwych zalet, za które obdarzyła go wielkim uczuciem.