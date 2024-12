Maja Hyży przemierza szpitalny korytarz przy pomocy balkonika. "Uczę się nowej rzeczywistości"

Jak pokazują tylko luksusowe domy, dalekie egzotyczne podróże i wystawne życie to hejt że szpanują i się chwalą. Jak pokazują realne życie, problemy i trudy to hejt, że się użalają i szukają atencji. Co jest w narodzie polskim, że do wszystkiego musi się przyczepić. Szkoda słów.