Maja Sablewska KAJA SIĘ przed Michałem Szpakiem: "To była niefortunna sytuacja. PRZEPROSIŁAM"

W podcaście "Oświeceni Hedoniści" Maja Sablewska i Michał Szpak wrócili pamięcią do debiutu piosenkarza w telewizji. W programie "X-Factor" już na samym początku Michał zraził do siebie Maję, ówczesną jurorkę. Sablewska skrytykowała wówczas jego styl. Po latach Michał dał do zrozumienia samozwańczej ekspertce od mody, że wtedy wykazała się nietolerancją. Była menadżerka gwiazd kajała się przed Szpakiem, zapewniając, że nie chciała, by ktoś oceniał go wyłącznie na podstawie wyglądu.