Maja Sablewska przekonuje, że nie rozpacza po rozstaniu z partnerem. "Pielęgnuję ten stan"

Maja Sablewska rozstała się z partnerem

Maja Sablewska o rozstaniu w "halo, tu polsat"

Żyję na własnych zasadach. Pielęgnuję w sobie taki dobry nastrój, spokój. Dużo więcej mam spokoju niż wcześniej. I bardzo to sobie cenię. (...) Moje życie bardzo się zmieniło. Ten rok jest takim rokiem zmian. (...) Każda zmiana tak naprawdę wychodzi na dobre, nawet jak na początku jest trudna i czasami cierpimy. Na koniec dnia to my wybieramy, czy to jest koniec świata czy początek - powiedziała celebrytka.