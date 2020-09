Maja Staśko doszła do POROZUMIENIA z teamem Lewandowskiej. "POZWU NIE BĘDZIE"

Palta 19 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Celebryci są żenujący, zarabiają na odsłonach profilu na insta, na sprzedawaniu swojego życia, na reklamowaniu tam produktów, zarabiają na tym kupę kasy i maja pretensje do całego świata jak ktoś ich krytykuje. Czyli co, mamy ich obserwować ale tylko jeśli przyklaskujemy wszystkiemu co robią i dajemy lajki? Czy to czasem nie ejst tak, ze oni są markami, które na siebie zarabiaja, a to poniekąd my jesteśmy miara ich sukcesu? Kazdy kto ich skrytykuje jest hejterem, bo przecież nie zna ich życia. Ok, ale ja np nie chce żeby ktoś dla mnie nieważny wyrażał opinie o moim życiu, wiec go o tym nie informuje, a na pewno nie żyje ze sprzedawania informacji o sobie i mam święty spokój