Majka Jeżowska szczerze o liście wymagań przed koncertami: "Musi być na pewno woda, to jest podstawa" (WIDEO)

"Super Express" dowiedział się, jakie wymagania miał Bryan Adams i co powinno się znaleźć w jego garderobie . Okazuje się, że nie wymagał on luksusów i zależało mu przede wszystkim na rozgrzewającej herbacie z imbirem. TVP musiało spełnić jeszcze jedno jego życzenie.

Jedynym "kaprysem" Adamsa było to, by w jego pokoju hotelowym znalazła się mata do jogi, by mógł poćwiczyć i wyciszyć się przed występem - czytamy.