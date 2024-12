Jakie wymagania ma Bryan Adams podczas "Sylwestra z Dwójką"? To musi mu zapewnić TVP. Jest zaskakująco skromnie

Przed nami huczne wejście w nowy rok, a największe stacje ponownie zapraszają widzów do spędzenia z nimi sylwestrowej nocy. Telewizja Polska kolejny raz postawiła na głośne nazwiska, a gwiazdą wieczoru będzie kanadyjski gwiazdor Bryan Adams . Jak udało nam się dowiedzieć, artysta zatrzyma się w jednym z najlepszych hoteli w Katowicach, gdzie będzie miał do dyspozycji elegancki apartament.

Bryan Adams wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką". Takie ma wymagania

Choć przyjęło się, że światowe gwiazdy muzyki mają dość wygórowane wymagania w przypadku zagranicznych koncertów, to w przypadku Adamsa jest ponoć zupełnie inaczej. O sprawie donosi "Super Express", który dowiedział się, co powinno się znaleźć w garderobie wokalisty. Okazuje się, że ten nie wymaga luksusów i zależało mu przede wszystkim na rozgrzewającej herbacie z imbirem.

Jedynym "kaprysem" Adamsa było to, by w jego pokoju hotelowym znalazła się mata do jogi, by mógł poćwiczyć i wyciszyć się przed występem - dowiadujemy się.