Gwiazdy "Sylwestra z Dwójką" TVP PODZIELONE po pytaniu o strzelanie fajerwerkami. Kto jest na "tak"?

Wielkimi krokami zbliża się ostatnia noc tego roku. Dla stacji telewizyjnych to również szansa, by zaprosić telewidzów na sylwestrową zabawę. W tym roku Telewizja Polska postanowiła zorganizować wielką muzyczną ucztę w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim nie zabraknie gwiazd, także tych z zagranicy. Występ na scenie TVP zapowiedzieli Bryan Adams, DJ Bobo czy The Kolors, czyli formacja znana z hitu "Italo Disco".