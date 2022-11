Makabryczni Ryan Gosling i Eva Mendes polują na cukierki na ulicach Sydney (ZDJĘCIA)

Oczywiście należy tu zaznaczyć, że zakochana para nie wybierała się na żadną imprezę z hollywoodzką śmietanką, tylko wymaszerowała na ulice razem ze swoimi córeczkami - 8-letnią Esmeraldą i 6-letnią Amandą. Co więcej, rodzina przebywa obecnie na chwilowej emigracji w Australii, gdzie Gosling kręci nowy film. Jest to o tyle istotne, że Australijczycy w przeciwieństwie do Amerykanów podchodzą do makabrycznych przebieranek z pewną rezerwą.