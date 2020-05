"Mała" Ania z "Warsaw Shore" chwali się NOWYMI ZĘBAMI i zapowiada: "Kolejny krok to rozpuszczenie ust"

Norbert 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

zęby rozumiem, odstające uszy też, usta raz, jakieś tam delikatne zabiegi są ok, w sieci to wygląda może i dobrze na fotkach, ale jak spotykasz taką kobietę na ulicy to nie można nie zauważyć że coś poprawiała, usta o mało co nie eksplodują, sztuczne szczotki na oczach, tatuaże gdzie popadnie, tona makijażu, długie błyszczące plastikiem włosy i wulgarny ubiór, to wręcz odstrasza i patrzy się na taką dziewczynę z politowaniem