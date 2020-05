Małgorzata Kidawa-Błońska WYCOFUJE SIĘ z wyścigu o fotel prezydenta!

skończeni 7 godz. temu zgłoś do moderacji 36 4 Odpowiedz

Politycy Platformy Obywatleskiej nie mają czego szukać w polskiej polityce. Całkowicie się skomrpmitowali podczas swoich rządów. Nie dość że nie zrobili zupełnie nic dla Polaków to jeszcze rozprzedawali Polskę na prawo i lewo. O licznych aferach nie wspomnę. I tu nie chodzi o to, że ktoś z nich byl bezpośrednio zaangazowany w machloje (na pewno niektórzy byli), ale o to, że pod ich rządami były możliwe takie wałki, że to się w głowie nie mieści. Dla mnie ci politycy są przegrani. Co żenujące, oni nawet nie wiedzą jak się pogrążają plując na PIS. Im bardziej plują, tym PIS ma lepsze notowania. Jak można aż tak bardzo nie potrafić czytać nastrojów społecznych. Podejrzewam, że dwuletnie dziecko potrafi lepiej odczytać nastroje społeczne niż Borys Budka. Platforma jest oderwana od rzeczywistości. Oni nie wiedzą w jakich czasach, w jakiej Polsce i wśród jakich ludzi żyją. Nie wiedzą jakie są trendy w światowej polityce i nie rozumieją, że do tej pory lansowane ideologie się przejadły, zestarzały i nikogo nie obchodzą. Ludzie mają w nosie kwestie światopoglądowe i wszelkie "izmy".