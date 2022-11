Małgorzata Kożuchowska opowiada o egzotycznych wakacjach z ośmioletnim synem: "iPad to była KONIECZNOŚĆ" (WIDEO)

Wybieram miejsce, które przede wszystkim byłoby o tej porze roku przyjemne, jeśli chodzi o pogodę - żeby było słońce i klimat, bo wiadomo, za tym tęsknimy. Żeby to nie była długa podróż, maks z jedną przesiadką. Wybieram taki hotel, żeby było co robić. Gdybym pojechała sama, to bym kąpała się w morzu, leżała i czytała książki. Z dzieckiem jednak musi być jakiś program, atrakcje (...), więc były wycieczki statkiem, było boisko do tenisa. Był też kids club, za którym Jasio nie przepada, ale namówiłam go na to, kiedy ja chciałam iść do spa na masaż. Zrobił tam ramkę dla taty, którego niestety z nami nie było, bo musiał pilnować interesów - wyznała aktorka.