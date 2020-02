Małgorzata Kożuchowska wspiera Pawła Królikowskiego w powrocie do zdrowia: "Wierzę, że wszystko będzie dobrze"

Paweł Królikowski od kilku miesięcy zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem. W zeszłym roku aktor trafił do szpitala i przez to był zmuszony opuścić plan programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie pełnił funkcję jurora. Choć wydawało się, że jego stan znacznie się poprawił, to niedawno ponownie musiał być hospitalizowany. Po kolejnym zabiegu pojawiły się też powikłania.