Małgorzata Ostrowska-Królikowska MA JUŻ DOŚĆ afery rodziny Opozdów?! Nie chce uczestniczyć w konflikcie...

Chill 38 min. temu zgłoś do moderacji 47 5 Odpowiedz

Przestańcie pisać o związku Wieniawy i Antka. Ich związek nawet nie należał do tych poważnych, nie byli zareczeni. Wieniawa nawet nie wspomina o nim, ani on o niej. Grali razem w filmie i jakos dziwnym sposobem nie wrócili do siebie. To jest temat zamknięty i nie wracajcie do dziecinnych związków ktore juz sie skończyły.