Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina męża w 1. rocznicę śmierci: "Do drzwi pamięci mojej ciągle stukam"

Choć Małgorzata Ostrowska-Królikowska stosunkowo szybko wzięła się w garść, zgłaszając gotowość do powrotu do obowiązków zawodowych niedługo po pogrzebie męża, nie ukrywa, że strata wciąż jest bolesna. Jeszcze w udzielonym w zeszłym miesiącu wywiadzie aktorka opowiadała, że w domu wszystko przypomina jej ukochanego, a jego ubrania do tej pory wiszą w szafie.