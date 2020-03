Małgorzata Rozenek chwali się ciążową okładką i udzieliła wywiadu o "spełnieniu marzeń w cieniu pandemii" (FOTO)

Choć nie wiemy, czy jest jeszcze jakiś temat, na który Gosia Rozenek się nie wypowiedziała, to, by rozwiać wszelkie wątpliwości, wraz z mężem udzieliła kolejnego wywiadu. Majdany zagościły na okładce "Vivy". W magazynie pojawi się też ekskluzywna sesja z "polskimi Beckhamami". Rozenek pokazała przedsmak tego, co będziemy mogli znaleźć w nowym numerze magazynu, zamieszczając fotkę na Instagramie.