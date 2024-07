Małgorzata Rozenek kupiła luksusowy apartament w Kołobrzegu. Inwestor ujawnia szczegóły transakcji. "Baseny, sauna, jacuzzi, bar"

Małgorzata Rozenek-Majdan nie należy do grona gwiazd, które ukrywają swój majątek. Przeciwnie, gwiazda TVN bez skrępowania mówi o pieniądzach i tym, jak je inwestuje. W rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że już dawno temu zadbała o to, by każdy z jej synów miał mieszkanie , gdy wkroczy w dorosłe życie.

Co za dzień. Kolejny cel z listy marzeń zrealizowany . Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament? Kołobrzeg, nasza historia właśnie się zaczęła - napisała szczęśliwa prezenterka.

Małgorzata Rozenek-Majdan kupiła mieszkanie. Inwestor opowiedział o szczegółach transakcji

Miło mi poinformować, że 16 lipca, jako współinwestor, miałem okazję podpisać akt notarialny sprzedaży apartamentu hotelowego z Małgorzatą Rozenek-Majdan, która stała się klientką i szczęśliwą posiadaczką nieruchomości w resorcie Harmony Resort Kołobrzeg. To wyjątkowy obiekt, który realizowany jest w 5-gwiazdkowym standardzie. Liczący 282 apartamentów i pokoi hotelowych resort o łącznej powierzchni niemal 12 000 m2 i bardzo rozbudowanych częściach wspólnych o powierzchni ok 3 000 m2, na które składa się m.in. strefa wellnes & sport z basenem zewnętrznym i wewnętrznym, zjeżdżalniami, saunami i jacuzzi i siłownią, restauracje, bary, pokoje zabaw dla dzieci i strefa konferencyjna. Łączna wartość inwestycji to ok 250 mln złotych, prace budowlane trwają w zaawansowanej formie - napisał na Linkedin.