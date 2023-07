Małgorzata Rozenek maluje sobie BRWI W SKLEPIE i wcina słodką bułkę (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że Małgosi udało się jakoś zapanować nad chaosem i wróciła już do stałego rytmu. Paparazzi wypatrzyli ją ostatnio na mieście. Najpierw zajrzała do swojego butiku Mrs. Drama, gdzie skorzystała z luster i zrobiła sobie makijaż brwi. W międzyczasie zjadła słodką bułkę, a następnie udała się do sklepu z luksusowymi okularami przeciwsłonecznymi. Na koniec poszła z koleżanką na lunch do ulubionej warszawskiej restauracji celebrytów.