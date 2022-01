Małgorzata Rozenek namawia fanów, by zrezygnowali z jedzenia mięsa: "To wspaniałe poczucie NIEKRZYWDZENIA ZWIERZĄT"

Rozenek wykorzystuje też zasięgi do dzielenia się z użytkownikami swoimi przemyśleniami. Ostatnio skupiła się na temacie diety. W specjalnym poście żona Radka Majdana zachęca internautów do podążenia śladami jej rodziny i przejścia na dietę bezmięsną.

Jeżeli miałabyś wybrać jedną rzecz, którą powinnaś dla siebie zrobić - to niech to będzie: odstawienie mięsa - zaczyna Małgosia. Niejedzenie mięsa ma same zalety. Twój organizm Ci podziękuje. Twój umysł odpocznie, a Twoje serce odetchnie z ulgą. Tak niewiele, a zmieni tak dużo - zapewnia.

Od kilku lat całą rodziną nie jemy mięsa. Badamy się regularnie, nasze wyniki są najlepszym dowodem na to, że była to dobra decyzja. Od dawna nie mamy problemu "co na obiad" nawet mam wrażenie, że odstawienie mięsa, nie tylko nic nam nie zabrało, ale mocno poszerzyło nasze menu. Uwielbiam to wspaniałe poczucie niekrzywdzenia zwierząt, które daje niesamowitą siłę. Uwielbiam to niezwykle poczucie lekkości, które daje ten rodzaj żywienia. Jestem przekonana, że Tobie też się uda. Musisz spróbować. Będę trzymać kciuki - zaprasza do wspólnej dietetycznej podróży Małgosia.