Małgorzata Rozenek o łamaniu przepisów ruchu drogowego i płaceniu mandatów. "Odbyłam rozmowę ze strażą miejską"

Mam do Was pytanie. Zakochałam się w koledze ze studiów, widać było, że ja też nie jestem mu obojętna. Widać było zainteresowanie z jego strony, czasami jakiś niezrozumiały dla mnie dystans. Powodem tego dystansu okazala sie jego dziewczyna o ktorej nie mialam pojecia, bo to ukrywal. Odkad sie dowiedzialam o tym, ze nie jest wolny to zaczal byc dla mnie niemily i chamski w obecnosci innych osob. Jak mam to rozumiec? Czym to jest spowodowane?