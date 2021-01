Małgorzata Rozenek odpiera zarzuty o to, że PRACUJE W NIEDZIELĘ: "O moje dzieci się nie martw"

Moja praca nie zna dni tygodnia. Dla mnie niedziela to nie jest synonim dnia wolnego , ale za to kiedy inni pracują - na przykład we wtorek - to ja mam wolne. O moje dzieci się nie martw - odparła.

"Polski stereotyp o dniu świętym", "Pracująca kobieta to źle, niepracująca to leń", "Pani Rozenek to osoba medialna, ma taki zawód. Dzieci nie wyglądają na niezadowolone i skrzywdzone", "Ja też dzisiaj byłam w pracy i zostawiłam rodzinę w domu. O co krzyki?" - czytamy w komentarzach.