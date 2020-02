Małgorzata Rozenek unika Rusin? "To byłby SZCZYT NIEPROFESJONALIZMU"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Kinga Rusin nie pałają do siebie miłością, o czym szeptało się w kuluarach od lat. Konflikt między paniami zaliczył punkt kulminacyjny dwa lata temu, kiedy Rusin przeszła do ofensywy, publicznie mieszając Rozenek z błotem za udział w kampanii popularnej marki kosmetycznej, a Gonia nie pozostawała jej dłużna. Obie panie za instagramową wojnę wylądowały na dywaniku szefostwa stacji TVN i otrzymały szlaban na wzięcie udziału w Balu Fundacji TVN. "Ikoniczne" zdjęcie Rusin z Adele zachęciło żonę Radosława Majdana do wbicia kolejnej szpileczki koleżance ze stacji.