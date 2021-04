Małgorzata Rozenek załatwia sprawunki, eksponując zegarek za 60 TYSIĘCY ZŁOTYCH!

Agoola 45 min. temu zgłoś do moderacji 278 15 Odpowiedz

Ale jesteście wszyscy zgorzkniali. Ludzie...żyjcie sobie jak chcecie i dajcie innym żyć jak chcą. A jak Was Gośka irytuje z jakiegoś powodu to nie czytajcie, nie komentujcie, nie obserwujcie. A prawda jest taka, że gula wam skacze że ktoś ma lepiej i wykewacie pomyje. I żeby była jasność. Ja bogata nie jestem i daleko mi do tego stylu życia, ale... SZANUJĘ innych i ich prawo do życia po swojemu. Nawet jeśli ja żyję inaczej.