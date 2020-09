Małgorzata Rozenek zapowiada NOWY PROGRAM: "Jestem mamą, która chce wrócić do swojej sylwetki"

Gdy tylko lekarz pozwolił Rozenek na powrót do ćwiczeń, Gonia od razu pochwaliła się zdjęciami z pierwszego treningu. 42-latka wraca do formy pod okiem osobistej trenerki oraz dietetyczki. Jej zmagania na macie treningowej będzie można śledzić w nowym programie Rozenek cudnie chudnie. Zdeterminowana Gosia ma zamiar chudnąć kilogram na tydzień.

Ważę się co piątek, ponieważ jest do naukowo udowodnione, że ludzie są najlżejsi w piątki. Bardzo często ważymy się w poniedziałek, a to nie jest dobre, bo w poniedziałek ważymy najwięcej. Założyłam zdrową utratę wagi, kilogram tygodniowo. Jestem mamą, która chce wrócić do swojej sylwetki - zapewnia.