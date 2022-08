Mama Roberta Lewandowskiego zdradza sekret jego transferu do Barcelony: "20 lat temu to sobie WYMARZYŁAM"

Co ciekawe, mama Roberta stwierdziła, że wcielenie syna do szeregów "Barcy" zaplanowała sobie już... 20 lat temu. Było to ponoć JEJ wielkie marzenie. Ktoś mógłby wręcz powiedzieć, że "zwizualizowała" sobie Roberta w niebiesko-kasztanowych pasach.

Dwadzieścia lat temu tutaj byłam i wymarzyłam sobie, żeby grał w tym klubie. Ziściło się. A co dalej będzie? Oby to były jego szczęśliwe dni. Może i najszczęśliwsze, zobaczymy

On się cały czas rozwija. Ja go podziwiam. Jego dieta, jego sposób odżywiania, przede wszystkim zdrowy tryb życia, gdzie niektórzy sportowcy tego nie przestrzegają. To ciężka praca. Jestem pełna podziwu, ale może to będzie procentowało.