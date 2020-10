Mandaryna wspomina walkę o alimenty z Wiśniewskim: "Panowie lubią MIGAĆ SIĘ od płacenia na dzieci"

Panna♍️ 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Michał Wiśniewski to zodiakalny Panna. Podobno bardzo niewierne znaki zodiaku, lubią romanse. Nie znosi krytyki. Jej reakcje często są histeryczne i nieadekwatne do siły krytyki. twierdzi, że wszystko robi najlepiej, jeśli nawet tak nie jest. trudny "zodiak" do wspólnego życia. ->Byłam 3 razy z mężczyzna spod znaku panny, i zawsze okazywało się ,że prowadzą nie podwójne a potrójne życie erotyczne. Wszystkie te panie na imprezach to przeszłe , obecne lub przyszłe kochanki. Są bardzo cwani przez to są bardzo mili i uprzejmi.