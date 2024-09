Manuela Michalak w dniu ataku miała pozować na dachu World Trade Center. Cudem uniknęła śmierci: "Nie wierzyłam, że to się dzieje"

Manuela Michalak cudem uniknęła zamachu na WTC

Manuela Michalak cudem uniknęła śmierci podczas zamachu na WTC. We wrześniu 2001 roku planowała podróż do Nowego Jorku na sesję zdjęciową. W międzyczasie natknęła się na trudności związane z formalnościami i wyrobieniem paszportu, co ostatecznie spowodowało, że pozostała w Polsce. Z tego powodu ostateczni nie zapozowała na jednym z wieżowców, które zostały zniszczone w zamachu terrorystycznym, o czym opowiedziała w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".