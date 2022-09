Marcelina Zawadzka BYŁA MOLESTOWANA. Wspomina traumatyczne zdarzenie: "Uderzyłam z płaskiej dłoni w twarz. ODDAŁ MI"

Marcelina Zawadzka ma teraz trudny czas. Była miss zniknęła na kilka dni z mediów społecznościowych - wszystko przez komplikacje zdrowotne związane z niewłaściwie wykonanym zabiegiem upiększającym. W wyniku infekcji oka Zawadzka trafiła do chirurga i przeszła bolesny zabieg. Teraz ukryta pod opatrunkiem rana na oku goi się, a celebrytka dochodzi do siebie.

Siedząc w domu, Marcelina robi przegląd najnowszych publikacji w sieci. Przy okazji oglądania nowych odcinków internetowego programu Magdy Mołek celebrytka zabrała głos w trudnym i bolesnym temacie. Po obejrzeniu rozmowy Mołek z Joanną Gzyrą-Iskandar, Rzeczniczką Centrum Praw Kobiet, która opowiadała o kampanii "Stand up. Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych", Zawadzka postanowiła opowiedzieć o swoim traumatycznym doświadczeniu.

Dziś za to miałam czas dla siebie, czas, aby nadrobić np. "W Twoim Stylu" Magdy Mołek w rozmowie z Kasią Zielińską (dziewczyny, płakałam razem z Wami). Dziękuję za tą piękną, szczerą rozmowę, ja wiem, ile kosztuje stanięcie w swojej prawdzie. A następnie z rzeczniczką praw kobiet o molestowaniu w miejscach publicznych i mi też coś się przypomniało [pisownia oryg.] - zaczyna swój wywód celebrytka.

Następnie Marcelina przechodzi do opisania drastycznych szczegółów koszmarnego wspomnienia.

Kiedyś mężczyzna złapał mnie za miejsce intymne (z przodu). Byłam w takim szoku (zaraz, gdy to się stało, byłam pewna, że ten moment trwa wiecznie i moje myślenie o tym, że chcę go uderzyć, też…), pamiętam uczucie, że jest mi wstyd… a i tak podjęłam decyzję i go uderzyłam… z płaskiej dłoni w twarz… Uwaga… oddał mi… [pisownia oryg.] - pisze Marcelina.