Marcelina Ziętek na zdjęciach sprzed lat. Tak kiedyś wyglądała ukochana Piotra Żyły (ZDJĘCIA)

Kzi 4 min. temu

Ładna dziewczyna na tych zdjęciach! Ale to moim zdaniem typ, który z wiekiem traci 50% uroku (jak większość, w tym ja - jestem do niej nawet podobna, ale nie byłam nigdy taka szczuplutka). Nawet jeśli wiatr u niej hula w głowie, to parcie ma. Ludzie mogą się obrażać, ale fakty są takie, że uroda daje bardzo dużo.