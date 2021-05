Serial z Marceliną Ziętek znika z anteny. Co dalej z karierą dziewczyny Piotra Żyły?

"19+" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali paradokumentalnych, który pojawił się na ekranach w 2016 r. Początkowo emitowano go na antenie TVN, a następnie produkcję przeniesiono do TVN7. Widzowie poznawali w nim burzliwe historie absolwentów klasy maturalnej, przed którymi otwiera się dorosły świat.