Marcin Daniec próbował "UCISZYĆ" Beatę Kozidrak! Nagle wygłosiła APEL: "Porozmawiam z moją publicznością"

Drugi dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu upłynął pod znakiem kabaretonu i koncertu "SuperJedynki" , podczas którego na scenie wystąpiły legendy polskiego rocka. Publiczność zgromadzona w amfiteatrze miała okazję usłyszeć m.in. Lady Pank, Kasię Kowalską, Kobranockę oraz Krzysztofa Zalewskiego. Koncert zamykał zespół Bajm . Beata Kozidrak przywitała opolską publikę ponadczasową "Białą armią". Później wraz z byłym mężem, Andrzejem Pietrasem, chciała zwrócić się do fanów. Wówczas doszło do niezręcznej sytuacji .

Opole 2024. Marcin Daniec próbował "uciszyć" Beatę Kozidrak

Ale zaraz! To jest nasze święto i pozwól, że ja porozmawiam z moją publicznością. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy dla was śpiewać. I nikt niech nie zamierza poróżnić artystów, bo muzyka jest po to, żeby nas rozweselać, bo my kochamy muzykę. Jesteśmy dla was. Dziękuję, Opole - usłyszała publiczność.