Marcin Dubiel pochwalił się, ILE ZARABIA na YouTubie. Uczy fanów: "Warto pracować, moi drodzy"

Ola 25 min. temu zgłoś do moderacji 34 0 Odpowiedz

ja swego czasu wkręcilam sie w ogladanie 2 vlogerow (sympatyczna skąd inąd babeczka i sympatyczny młody gej), poki sobie nie uzmyslowilam, ze wszystko fajnie, ale to niewiele wnosi jednak do mojego zycia: te całe haule, vlogmasy unboxingi home toury rutyny takie srakie i owakie i tym podobne popierdólki...montaz filmiku owszem to jest praca, ale tak naprawdę patrzyłam na dwóch nierobów, wmawiających mi jak to są zarobieni (sic!) a wszystko niby dla nas, dla mnie... Ktorzy zyją min z tego, że ja na nich patrzę jak np jedzą w drogiej knapie lub cos tam wklepują w twarz, stroją choinkę i wmawiaja mi, ze są inspiracją, i ze nas kochają haha, bo co drugie słowo "kochani".. A więć się odkręciłam, bo to jak w baśni Andersena "Nowe szaty cesarza" gdzie zachwycano się, wow co za szaty, co za styl, co za życie, a tak naprawde krol jest nagi: ot dziewczyna jakiś obiad pichci, a ten kolo se kurtkę kupił za kilka tysi, czy coś w ten deseń... no to se kupił, na co mi ta wiedza... tak naprawde to my tego nie potrzebujemy, wypelniamy tymi bzdetami pustkę a im kieszenie.. Moja mała coreczka kiedys w kolko ogladala jak jakaś kiczowata baba - sądząc po obrzydliwych tipsach - jajka niespodzianki otwierała... też się wkręciła..:)) ale czy sie czegokolwiek przy tym nauczyła....?