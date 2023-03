Marcin Hakiel duma nad upływem czasu w "Dzień Dobry TVN"! Katarzyna Cichopek będzie zazdrosna?

Marcin Hakiel w "Dzień Dobry TVN". Katarzyna Cichopek poczuje się urażona?

Myślę, że zaraz będę mieć 40 lat. Upływ czasu najbardziej widzę po dzieciach. One tak znacząco rosną. To jest kolejny rok . Kolejne doświadczenie wiadomo, ale nie jest to coś, przez co nie mogę spać.

Wielki dzień Marcina Hakiela

To jest kolejny dzień w naszym życiu. To, co jest dla mnie ważne, to żeby spędzić go z bliskimi, na pewno z dzieciakami i z przyjaciółmi. Uważam, że wiek to jest atut. To są nasze doświadczenia, to są nasze przeżycia, nikt nam tego nie zabierze i wydaje mi się, że wiele młodych ludzi myśli: "o mam 40 lat, kończy się życie". Wydaje mi się, że tak nie jest, bo wszystko to, co nas ukształtowało do 40, będzie procentowało - powiedział.