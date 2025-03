Beata Kozidrak NIE WYSTĄPI w marcu w łódzkiej Atlas Arenie! Organizator wydał oświadczenie

Beata Kozidrak to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych piosenkarek w rodzimym show-biznesie. Od jakiegoś czasu sporo mówi się o jej problemach ze zdrowiem . Już kilka miesięcy temu artystka musiała przez to odwołać wiele koncertów. Następnie 64-latka zniknęła z przestrzeni publicznej. Pod koniec stycznia br. dość niespodziewanie zwróciła się do fanów i opowiedziała nieco więcej na temat stanu zdrowia .

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda - wyznała wówczas Beata.