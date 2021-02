Margaret wyznaje: "Nie chcę być DU*Ą PRZY KOLESIU - jestem na to zbyt dumna"

Małgorzata 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Powiem krótko...mało interesuje mnie co Margaret je,jak się ubiera,czy też czy ma pryszcze.Przecież to nie moja koleżanka,czy siostra!Odbieram Jej sztukę,czyli to co śpiewa,jak śpiewa i albo to akceptuję,bo mi się podoba,albo nie.Jak żyje,czy się maluje,czy nie,to już problem Jej najbliższych.Super,że nareszcie jest sobą i czuje się z tym dobrze.Tak powinno być i nikt nie powinien narzucać nikomu swojego modelu życia.Brawo Pani Małgosiu!