Margot Robbie URODZIŁA! Aktorka i jej mąż Tom Ackerley zostali rodzicami

Margot Robbie nigdy nie należała do osób, które przesadnie dzielą się prywatnością z mediami. W lipcu aktorka została sfotografowana na wakacjach nad jeziorem Como we Włoszech i w ten sposób media dowiedziały się o jej ciąży, co potem potwierdził u swoich źródeł magazyn "People". Wcześniej przez kilka miesięcy Robbie ukrywała błogosławiony stan.