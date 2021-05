Marian Zacharewicz nie żyje. Kompozytor i "ojciec sukcesu" Ireny Jarockiej miał 76 lat

aga 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Opinie na temat tabletek na odchudzanie są różne a to z powodu tego że cześć nie działa a inne tak. Przekonałam się do tabletek figurena a to dlatego że bardzo mi pomogły schudnąć. Bez nich wiele miesięcy walczyłam o spadek wagi, który nie przychodził na tyle by mnie motywowało to do dalszych działań. figurena dała mi spadek wago i 14kg przezpełny okres kuracji.