Marianna Linde o kontaktach z dziadkiem: "Nie mamy zbyt zażyłej relacji, ale jest w porządku"

Janek 56 min. temu zgłoś do moderacji 6 9 Odpowiedz

Ja mam 33 lata i poznałem dużo młodszą dziewczynę, nadobną 27-latkę. To koleżanka z pracy, oboje jesteśmy wykładowcami akademickimi. 6-letnia różnica wieku jej nie przeszkadzała. Wydawała się ideałem, dopóki mi nie przyznała, że dorabia do akademickiej pensji jako... prosta tubka :( Ma ogromną wiedzę, wybujały intelekt, poetycką wrażliwość, talent do nauki języków Jest piękna, wysoka, niesamowicie zgrabna. Mówi, że tylko mnie kocha, a klientów traktuje instrumentalnie, tak jak i oni ją. I choć czasami któryś się w niej zakochuje, to ona nigdy tego nie odwzajemnia. Raz powiedziała półżartem, że powinienem się cieszyć, bo kiedy spędzam z nią noc, to tak jakbym zaoszczędził 20 tysięcy złotych :( Mówi, że nie rzuci tej pracy, bo na uczelni zarabia 4-5 tys. miesięcznie, co razem z moją pensją daje nam 9-10 tysięcy. Moim zdaniem to nie jest zły wynik, ale ona przywykła do wyższych standardów. Zastanawiam się, czy jej nie odprawić, ale nie jestem już młody i to chyba ostatnia szansa, żeby się z kimkolwiek związać. Panicznie boję się samotności. Wybaczcie, chciałem się tu anonimowo wyżalić.