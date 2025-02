Marianna Schreiber objaśnia szczegóły "afery liścikowej": "Zamieszane są trzy osoby - mężczyzna i dwie kobiety. Korespondencję nabyłam LEGALNIE"

Marianna Schreiber bez wytchnienia kontynuuje swoją krucjatę przeciwko Agnieszce Kaczorowskiej. Odkąd celebrytka znienacka opublikowała na Instagramie tajemnicze liściki, sugerując jednocześnie, że weszła w posiadanie prywatnej korespondencji "A" z planu "Królowej przetrwania", internet zapłonął.

Teraz Marianna z nieskrywaną satysfakcją wyczekuje skutków medialnej burzy, którą rozpętała. Słynna "zadymiara" wciąż jest niezwykle aktywna na Instagramie i cały czas pozostaje w gotowości na kolejny cios. Podczas gdy Kaczorowska wolała schować głowę w piasek i przeczekać medialną burzę, Schreiber raz po raz przystępuje z animuszem do ataku. Tym razem 32-latka pokusiła się na udzielenie wywiadu serwisowi Party.pl, który w całości poświęcony był rzeczonym liścikom z dżungli.

Na wstępie Marianna odpowiedziała na zarzuty, że najpierw wtrąca się w nieswoje sprawy i narusza czyjąś prywatność, a potem jeszcze kopie leżącego. Schreiber przekonuje, że wbrew pozorom była gotowa dać za wygraną i odpuścić im wyrządzone jej przez "koleżanki" z programu krzywdy, lecz w końcu miarka się przebrała.

Od kilku tygodni jestem w posiadaniu tych notatek i korciło mnie to, żeby je ujawnić - wyznała. Ale tak samo jako moi hejterzy myślałam, po co to robić kobiecie, matce. Ale są granice obłudy, chamstwa, zakłamania i lukrowania rzeczywistości, która działa też na widzów, którzy myślą, że to oni mają kiepskie życie, a u niej jest tak idealnie.

Rozwodząc się na temat "afery liścikowej" celebrytka rozwiała wątpliwości niedowiarków co do autentyczności liścików.

Uściślijmy, że jeśli chodzi o liściki, to zamieszane są trzy osoby: jeden mężczyzna i dwie kobiety, bo wiele osób się o to pyta - podkreśliła. Są to dwie uczestniczki "Królowej przetrwania" oraz mężczyzna, który nie jest uczestnikiem programu. Więc jest to korespondencja naprzemienna. Czyli między dwiema kobietami i między kobietą a mężczyzną. Dlatego są różne pisma.

Gdy padło pytanie, w jaki sposób Marianna weszła w posiadanie korespondencji z dżungli, 32-latka wolała nabrać wody w usta. Przyznała jedynie, że "nabyła ją w sposób legalny".

Nie mogę udostępnić takich informacji, ponieważ mam na względzie stronę prawną, która mnie chroni - mówiła. Najważniejsze jest to, co jest w nich zapisane i że to jest prawdziwe. Niech widzowie się nie martwią, nie dorobiłam sobie klucza Agnieszki i nie włamałam się do jej domu. To jest nabyte w sposób legalny.

Na sam koniec dodała jeszcze, że ma nadzieję, że odbędzie się rozprawa w sądzie.

Jak prywatnie u tej osoby będzie, to przewiduję, bo to nie moja sprawa. Natomiast mam nadzieję, że ktoś to dobrze wykorzysta. A jeżeli chodzi o sprawę sądową ewentualną, to mam nadzieję, że się odbędzie. Uważam, że taka sprawa mogłaby unaocznić ludziom, którzy mi nie wierzą, że miałam rację - dodała na koniec.

