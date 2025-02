150. odsłona afery liścikowej: Marianna Schreiber nie odpuszcza Agnieszce Kaczorowskiej, publikując "DRUGĄ POŁOWĘ kartki, którą już pokazywała"

Żałosne są wszystkie razem wzięte. Szczególnie petarda i Marianka. Weź się babo do pracy, a nie próbujesz się wybić na freakowych walkach albo publikowaniu cudzej korespondencji. Bo to była korespondencja, skoro ludzie do siebie pisali wiadomości. Nie były to zwykle notatki jak lista zakupów. Nie mówię, że tancereczka dobrze zrobiła, ale to jej prywatna sprawa. Chciałaś się przymilić do Petardy? Nie widzisz, że ona ma problemy z głową? Z mężem już dawno po rozwodzie byli, a ta się wtrąca w jego prywatne życie. Musiala ujawnić, że są parą z Cichopek. Chcieli zachować to w tajemnicy, to ich sprawa. A potem ta cała krucjata przeciwko nim. To ona od męża odeszła, bo myślała, że złapała milionera. A ten się na nią wypiął i wrócil do żony. Taka moralna kobita z tej Petardy...